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У Львові обрушилася стіна житлового будинку

14 лютого о 18.15 у житловому будинку на вулиці Личаківській у Львові обрушилася несуча стіна та міжповерхові перекриття.

У Львові обрушилася стіна житлового будинку

14 лютого о 18.15 у житловому будинку на вулиці Личаківській у Львові обрушилася несуча стіна та міжповерхові перекриття, повідомляє ДСНС України.

У відомстві зазначили, що обвал стався в неексплуатованій частині триповерхового житлового будинку.

Зараз спасетелі проводять роботи з розбору будівельних конструкцій.

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На місці працюють 17 осіб та 3 одиниці техніки.

В даний час вирішується питання про тимчасове відселення жителів житлової частини будинку.

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У Львові обрушилася стіна житлового будинку / 2 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що 16 січня в одному з львівський будинків шестеро людей отруїлися чадним газом, троє з них діти.

Фото: ДСНС України

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