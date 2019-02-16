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У Києві чоловік скоїв самогубство після сварки з дружиною

У Києві чоловік випав з балкона на 11 поверсі після того, як посварився з дружиною.

Будинок

15 лютого близько 23.00 в Києві було знайдено тіло чоловіка, який випав з балкона 11 поверху незадовго після сварки з дружиною, повідомляє Інформатор.

За попередньою інформацією, чоловік наклав на себе руки.

Сусіди розповіли, що незадовго до події чоловік розпивав спиртні напої разом зі своєю цивільною дружиною і її подругою. Між ними виник конфлікт, під час якого жінка попросила його залишити квартиру.

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Поліцейські встановлюють причини падіння чоловіка з балкона і перевіряють усі версії події.

До слова, у Києві подружня пара побила перехожого за відмову вступати у статевий акт.

Фото: Інформатор

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