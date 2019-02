17 лютого в Канаді сталася аварія вантажного поїзда. У результаті інциденту в провінції Манітоба перекинулися 40 вантажних вагонів.

Як повідомляє CBC, у вагонах перебувала нафта, що розлилася біля місця аварії. Залізничників відправили усунути витік.

Аварія поїзда у Канаді: 40 вагонів перекинулися, розлилася нафта / 3 фотографии

Поїзд перекинувся близько 3.30 ранку біля села Сент-Лазар, яке знаходиться в 300 км від Вінніпега.

Читайте: У ПАР зіткнулися два пасажирські потяги: постраждали 300 людей

У результаті аварії люди не постраждали.

Emergency crews have rural roads around the St Lazare derailment blocked off. But Jayme Corr took me out to the scene by snowmobile. The cars derailed along his property. #cbcmb pic.twitter.com/nJ3nneHAo2

— Riley Laychuk (@RileyLaychuk) 16 февраля 2019 г.