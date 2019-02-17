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Аварія поїзда у Канаді: 40 вагонів перекинулися, розлилася нафта

У Канаді в 300 км від Вінніпега перекинувся вантажний поїзд, що перевозив нафту.

Аварія поїзда у Канаді: 40 вагонів перекинулися, розлилася нафта

17 лютого в Канаді сталася аварія вантажного поїзда. У результаті інциденту в провінції Манітоба перекинулися 40 вантажних вагонів.

Як повідомляє CBC, у вагонах перебувала нафта, що розлилася біля місця аварії. Залізничників відправили усунути витік.

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Аварія поїзда у Канаді: 40 вагонів перекинулися, розлилася нафта / 3 фотографии

Поїзд перекинувся близько 3.30 ранку біля села Сент-Лазар, яке знаходиться в 300 км від Вінніпега.

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У результаті аварії люди не постраждали.

Нагадаємо, в Туреччині сталася аварія швидкісного пасажирського поїзда, що прямував з Анкари до Коньї.

Фото: RileyLaychuk

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