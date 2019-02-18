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Під Миколаєвом шестикласнику вибухом відірвало руку. Він у реанімації

У Баштанському районі Миколаївської області учневі шостого класу вибухонебезпечним предметом відірвало руку.

Лікарня

Хлопчик потрапив до лікарні з травматичною ампутацією руки. Його прооперували, зараз він знаходиться у реанімації.

Про це повідомляє Новости-N.

Хлопчик знайшов у батьків вибухонебезпечний предмет, який і вибухнув у нього у руках. За попередніми даними, це міг бути патрон, дрібнокаліберний снаряд або детонатор.

Читайте: У Франції в булочній прогримів вибух – серед загиблих дитина

До речі, у штаті Техас (США) 24-річний хлопець помер через вибух електронної цигарки.

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