Вночі у Києві загорілися два автомобілі. У результаті пожежі ніхто не постраждав.
Автомобілі зайнялися у дворі житлового будинку близько третьої години ночі. Саме у цей час пожежникам надійшов сигнал про спалах. Вогонь загасили вже о 3.33.
Про це повідомляє Інформатор.
Вогонь почався під капотом Nissan X-Trail і поширився на червоний Chrysler Cruiser.
Причини загоряння з’ясовуються, ніхто не постраждав.
Салон вигорів дотла: у Києві зайнялися два автомобілі / 2 фотографии
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До речі, на вулиці Чигоріна, 49, в Печерському районі Києва, вчора близько 15.00 перехожі виявили біля паркану школи предмет, схожий на гранату Ф-1.
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