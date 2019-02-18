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Салон вигорів дотла: у Києві зайнялися два автомобілі

Вночі у Києві загорілися два автомобілі. У результаті пожежі ніхто не постраждав.

Салон вигорів дотла: у Києві зайнялися два автомобілі

Автомобілі зайнялися у дворі житлового будинку близько третьої години ночі. Саме у цей час пожежникам надійшов сигнал про спалах. Вогонь загасили вже о 3.33.

Про це повідомляє Інформатор.

Вогонь почався під капотом Nissan X-Trail і поширився на червоний Chrysler Cruiser.

Причини загоряння з’ясовуються, ніхто не постраждав.

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Салон вигорів дотла: у Києві зайнялися два автомобілі / 2 фотографии

Читайте: Пожежа у Чорнобилі: горить п’ять гектарів лісу

До речі, на вулиці Чигоріна, 49, в Печерському районі Києва, вчора близько 15.00 перехожі виявили біля паркану школи предмет, схожий на гранату Ф-1.

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