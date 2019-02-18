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Стрілянина у Новому Орлеані: п’ятеро поранених і розтрощене поліцейське авто

У Новому Орлеані (США) сталася перестрілка, у ході якої п’ятеро людей отримали серйозні поранення, один загинув.

Поліція

Стрілянина у Новому Орлеані виникла між групами молодих людей.

Про це повідомляє місцевий новинний портал Nola.

У результаті інциденту були поранені п’ятеро людей, всі вони доставлені у лікарню. Зараз постраждалі у критичному стані. Відомо, що наймолодшому з них 17 років. Є загиблий.

Зокрема при спробі зупинити перестрілку мало не загинув офіцер поліції. Він на автомобілі влетів у стовп, після чого машина загорілася. Однак перехожі встигли витягнути поліцейського з вогняної пастки.

Кажуть, що машину занесло через мокру після дощу дорогу.

Всі причини події з’ясовуються.

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До речі, у американському місті Орора (штат Іллінойс) чоловік відкрив стрілянину на підприємстві Генрі Пратта. Під час перестрілки загинули п’ятеро людей і поранено п’ятьох поліцейських.

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