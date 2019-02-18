Сьогодні у Києві в багатоповерхівці за адресою вулиця Приозерна, 2б знайшли тіло хлопця, який повісився між поверхами.

У Києві в багатоповерхівці за адресою вулиця Приозерна, 2б між 11 і 12 поверхами найшли повішеним 23-річного хлопця, повідомляє Інформатор.

За попередньою інформацією, він здійснив самогубство. Під час огляду не було встановлено ознак насильницької смерті.

Мотузка, на якій повісився хлопець, була прив’язана до перил на сходах між 11 і 12 поверхами будівлі.

На місце події викликали медиків, проте вони не змогли нічого вдіяти для порятунку хлопця і лиш констатували його смерть.

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Правоохоронці займаються встановленням причин самогубства.

До слова, в Одесі на балконі будинку повісився 29-річний військовий, який приїхав в гості до матері.

Фото: Інформатор