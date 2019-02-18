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У пожежі на Чернігівщині загинули три дитини

У Чернігівській області внаслідок пожежі загинули три дитини.

У пожежі на Чернігівщині загинули три дитини

Трагедія трапилася в селі Дягова Чернігівської області у приватному будинку, повідомляє пресслужба  ДСНС.

У пожежі загинули три дитини 2015, 2016 і 2017 років народження.

Читайте: Масштабна пожежа у центрі Делі: в готелі згоріли 17 людей

На місці події працювала оперативна група Управління ДСНС у Чернігівській області.

Раніше Факти ICTV писали, що після пожежі на складах біля станції метро Лісова у Києві існує загроза обвалу будівельних конструкцій.

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