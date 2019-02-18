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У Росії під час матчу помер хокеїст

У Новосибірську (Росія) під час любительського матчу помер хокеїст.

У Росії під час матчу помер хокеїст

55річний хокеїст помер в льодовому палаці спорту Джерело в Новосибірську, пише ТАСС.

Трагедія трапилася під час матчу аматорських команд Ударник і Титани.

Читайте: Смерть від феєрверка: в Австралії хлопець загинув, запускаючи “бомбу”

Приїхавши на місце події медики констатували смерть.

Раніше Факти ICTV писали, що у Росії татарська співачка Фанія Халіуллов померла на сцені під час концерту.

Фото: Dreamstime.com

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