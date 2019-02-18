PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / У Швейцарії з рейок зійшов швидкісний потяг з 240 пасажирами/

У Швейцарії з рейок зійшов швидкісний потяг з 240 пасажирами

У Швейцарії з рейок зійшов швидкісний потяг ICE (Intercity-Express), у якому знаходилося 240 пасажирів.

У Швейцарії з рейок зійшов швидкісний потяг з 240 пасажирами

Аварія з потягом трапилася недалеко від вокзалу швейцарського міста Базель. Потяг прямував з Берліну.

Про це повідомляється на сайті залізниць Швейцарії.

Після аварії всіх пасажирів евакуювали, ніхто з них не поранений.

Причини аварії невідомі.

Читайте: Не зачинили двері: у Лондоні літак здійснив екстрену посадку

До речі, у Канаді в 300 км від Вінніпега перекинувся вантажний поїзд, що перевозив нафту.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Аварія поїзда у Канаді: 40 вагонів перекинулися, розлилася нафта
Три європейські країни виділять $14 млн на Донбас
В обхід України: Болгарія будує прохід для російського газу
Пускають з тваринами, а в квитках не вказують місця: як працює експрес до Борисполя
У Швейцарії зійшла лавина – двоє осіб загинуло
У ПАР зіткнулися два пасажирські потяги: постраждали 300 людей
Під Харковом жінка потрапила під потяг
Залізнична катастрофа в Данії: загинули 6 осіб, багато постраждалих
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка