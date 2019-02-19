Сьогодні у Києві провалився асфальт, у результаті чого була перекрита одна смуга руху.

Асфальт обвалився на вулиці Народного ополчення через прорив труби. У результаті цього утворився величезний затор у напрямку Севастопольської площі.

Про це повідомляє Інформатор.

Глибина ями більше одного метра. Зранку там працюють комунальні служби, вони огородили небезпечну ділянку і засипали периметр обвалу.

Маршрут руху тролейбусів номер 19д, 30, 40 та 40к тимчасово змінений. Рух здійснюється по вулиці Вінницькій, Повітрофлотському шляхопроводу, вулиці Смілянській – далі за старою схемою.









Гігантська яма замість дороги: через обвал асфальту у Києві утворилися затори / 2 фотографии

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До речі, на початку лютого в Одесі через прорив труби на Люстдорфській дорозі півміста залишилося без водопостачання.

Фото: Владислав Кузнєцов

Відео: dtp.kiev.ua