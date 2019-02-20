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Стовп диму над Сімферополем – горить завод пластмас

В окупованому Сімферополі сталася пожежа на заводі пластмас.

У Сімферополі горить завод пластмас

За даними місцевих ЗМІ, в підвалі підприємства загорілося масло.

Площа пожежі становить близько 1200 квадратних метрів.

На місці працюють п’ять одиниць техніки і близько 40 чоловік особового складу так званого МНС Росії по Криму. На самому ж сайті жодного слова про пожежу.

Читайте: Масштабна пожежа у Харкові – горів торговий центр

Але кримські видання пишуть, що жертв і постраждалих немає, немає також загрози розповсюдження вогню.

Фото: скін відео Леонид Карпов

Нагадаємо, влітку 2018 року в окупованій Євпаторії горів панcіонат Арсенал.

Фото: primechaniya.ru

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