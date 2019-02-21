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Пожежа у багатоповерхівці у Бангладеш: загинули 69 осіб

У пожежі в житловій багатоповерхівці у Дакки (Бангладеш) загинули щонайменше 69 осіб.

Пожар в Бангладеш

У пожежі в житловій багатоповерхівці у Дакки (Бангладеш) загинули щонайменше 69 осіб, пише ВВС.

За інформацією видання, пожежа сталася у багатоповерховому житловому будинку, де один поверх використовувався для зберігання легкозаймистих хімічних речовин.

Вогонь швидко перекинувся на прилеглі будівлі.

Влада повідомила, що пожежу було взято під контроль.

Начальник пожежної служби країни Алі Ахмед припустив, що вогонь виник з газового балона, пише AFP.

За даними місцевого новинного сайту BDNews24, на першому поверсі будівлі розташовувалися магазини, а на другому поверсі зберігалися пластмаса, косметика і парфумерія.

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Пожежа у багатоповерхівці у Бангладеш: загинули 69 осіб / 2 фотографии

Кілька сімей жили на інших поверхах будівлі.

До слова, район Дакки, де виникла пожежа, має дуже вузькі вулиці і житлові будівлі розташовані дуже близько один від одного.

Нагадаємо, 12 лютого в результаті пожежі, що сталася в готелі Arpit Palace в центрі Делі, загинули не менше 17 осіб.

Фото: BDNews24

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