У суді Харкова батькові з сином, Максиму та Ярославу Костюковим, які восени вбили колишнього правоохоронця Євгена Петрова, а потім розчленували тіло і їли людське м’ясо, зачитали обвинувальний акт.

Двох канібалів звинуватили у навмисному вбивстві за попередньою змовою, повідомляють Надзвичайні новини.

Крім того, старший Костюков, який служив на Донбасі за контрактом, буде відповідати ще й за незаконне зберігання боєприпасів – в квартирі знайшли 60 бойових набоїв до автомата.

А за те, що їсти людське м’ясо, покарання в українському законодавстві не передбачено.

Розповідати бодай щось на суді обидва Костюкови відмовляються. А старший ще й вимагає зробити засідання закритим, бо образився на журналістів, які називають його канібалом.

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Між тим, 17-тирічний син вбитого і його мати вимагають не тільки посадити вбивць, а також моральної та матеріальної компенсації.

Обом обвинуваченим продовжили арешт на два місяці. У квітні має початися допит свідків.

Раніше повідомлялося, що у Харкові батько з сином вбили колишнього правоохоронця, розчленували його тіло і з’їли.