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У Китаї чоловік з психічним захворюванням напав з ножем на людей, 11 поранених

У місті Цзянь (Китай) чоловік з ножем напав на людей. 11 осіб отримали поранення.

китай

У місті Цзянь (Китай) чоловік з ножем напав на людей. 11 людей отримали поранення, пише The Straits Times.

Зараз 33-річний нападник затриманий поліцією.

За словами родичів чоловіка, він мав психічне захворювання.

Читайте: У Києві поліцейський з ножем напав на 12-річну дівчинку

Всі постраждалі отримали медичну допомогу.

Ведеться розслідування інциденту.

Нагадаємо, 18 січня в Осло (Норвегія) громадянин Росії напав на відвідувачів одного з супермаркетів.

Фото: dreamstime

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