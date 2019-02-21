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У Росії легковик влетів під вантажівку: загинули п’ятеро людей

У Росії на трасі Чита – Іркутськ легковий автомобіль протаранив вантажівку.

У Росії легковик влетів під вантажівку: загинули п’ятеро людей

Внаслідок ДТП загинули п’ятеро людей, зокрема двоє дітей, повідомляє LIFE SHOT.

Жінка, яка перебувала за кермом авто, виїхала на зустрічну смугу і влетіла під вантажівку.

Читайте: Мікроавтобус злетів у кювет на трасі Київ-Харків: четверо загиблих

Чотири людини, зокрема двоє дітей, загинули на місці події. Глава сімейства помер у лікарні.

Раніше Факти ICTV писали, що у пожежі в житловій багатоповерхівці у Дакки (Бангладеш) загинули щонайменше 69 осіб.

Фото: LIFE SHOT.

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