У Тайвані чоловік вбив свою дружину через те, що вона не хотіла збільшувати груди.

У Тайвані чоловік вбив дружину через те, що вона відмовлялася від операції по збільшенню грудей. Також чоловік убив двох дітей і наклав на себе руки, повідомляє Daily Mail.

32-річний Ву Мен-ю хотів, щоб його дружина збільшила груди і після того, як одну операцію відклали, він вимагав цього вдруге.

Зрештою жінка вирішила подати на розлучення. Сім’ю знайшли мертвою в таксі, яке Мен-ю позичив у батька.

Тіла дітей 9 і 6 років без ознак життя знаходилися на задньому сидінні, а дружина зі зв’язаними руками була на передньому сидінні.

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Правоохоронці вважають, що чоловік убив сім’ю з допомогою отрути, яку підсипав їм в їжу. Ведеться слідство.

До слова, в місті Цзянь (Китай) психічно хворий чоловік поранив ножем 11 осіб.

Фото: Daily Mail