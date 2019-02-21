В Україні розсекретили пару, яка з паспортами мертвих людей влаштовувала квартирні афери.

Про це розповідається у сюжетів Надзвичайних новин.

Історія почалася, коли Катерина Сенченко приїхала з-за кордону і на порозі своєї орендованої квартири побачила незнайомця.

Як виявилося, студент із Судану Муштаба Насер також орендував цю квартиру. Парубок розповів, що прийшов сюди, а потім літній чоловік показав оригінали документів і вони підписали контракт.

Через сусідів вдалося знайти контакти справжньої власниці квартири – Ярослави.

Орендарі їй показали фото Дмитра Лузанова, який здавав їм помешкання. Ярослава одразу впізнала чоловіка, якому вона ще місяць тому здала свою квартиру.

Журналістам вдалося розшукати матір Дмитра. Телефоном жінка повідомила, що ще у 2015 році її син загинув.

Шахрай підкоригував у паспорті Дмитра дату народження і вклеїв туди своє фото.

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Крім того, у чоловіка є спільниця, з якою він гастролює по всій країні. Раніше їх жертвою стала Ірина з Полтави.

Зустріч аферисти призначили не у квартирі, а в лікарні. Мовляв, власниця раптово захворіла і документи підпише її чоловік. У бахилах та халаті до Ірини вийшов той самий Дмитро Лузанов. Показав паспорти: свій та дружини. Жінка заплатила гроші й з ключами поїхала до квартири. Однак відчинити двері їй так і не вдалось.

Слідом за поліцією, до помешкання приїхав справжній власник. Він розповів, що пара заплатила йому лише третину. Проте шахраї не брали слухавку, а сусіди розповіли, що ті до квартири людей водять. Власник швидко збагнув у чому справа та поміняв замки.

До слова, паспорт який демонструвала псевдовласниця також належав іншій людині. Всі документи, які фігурували у справі належали жителям Харківщини. Звідки у звичайних шахраїв доступ до такої документації?

Раніше Факти ICTV писали, що у Рівному шахрайка померла в квартирі пенсіонерів, яких щойно пограбувала.

Фото: patrolpolice_ua