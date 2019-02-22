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На трасі у Миколаївській області з Range Rover викрали 15 млн грн

У Миколаївській області зловмисники напали на водія Range Rover і викрали з авто 15 млн грн.

Пограбування

У Миколаївській області зловмисники скоїли напад на водія Range Rover і викрали з автомобіля сумку, в якій знаходилося 15 млн грн, повідомляє прес-служба ГУ НП у Миколаївській області.

Потерпілий розповів поліції, що його Range Rover підрізав темний Volkswagen, через що довелося зупинитися.

Після цього водій Volkswagen вийшов з автомобіля і почав скаржитися на те, що потерпілий не вміє їздити. Незадовго після цього до нього приєдналися пасажири авто, які вийшли з нього і порізали колеса Range Rover.

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– У цей момент під’їхало ще одне авто, з якого вийшли кілька незнайомців в темному одязі з капюшонами на голові, розбили пасажирське скло і витягли сумку, в якій знаходилося більше 15 млн грн, – йдеться у повідомленні.

Нападники втекли на автомобілях в напрямку Херсона. Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч.5 cт.186 КК України (Грабіж).

До слова, в Україні викрили пару квартирних аферистів, яка використовувала паспорти мертвих людей.

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