У Києві на Хрещатику фура скотилася по східцях і перекинулася. Цеглини, якими була завантажена вантажівка, розсипалися по вулиці.

Обидва водії спали у вантажівці на вулиці Лютеранській, коли вони прокинулися, то вантажівка вже мчала вниз, а гальма не спрацьовували, повідомляє Інформатор.

Вантажівка протаранила Toyota, знесла дорожній знак і сітілайт. Після чого скотилася сходами в арку і вилетіла на Хрещатик.

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Фура перекинулась, а цегла розсипалися по вулиці.

Водії отримали незначні травми.





















Скотилася по сходах: на Хрещатику перекинулася фура з цеглою / 5 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві Mercedes протаранив фуру, яка рухалася в колоні. Водій легковика загинув, пасажир госпіталізований.

Фото: Інформатор.