У Києві на Хрещатику фура скотилася по східцях і перекинулася. Цеглини, якими була завантажена вантажівка, розсипалися по вулиці.
Обидва водії спали у вантажівці на вулиці Лютеранській, коли вони прокинулися, то вантажівка вже мчала вниз, а гальма не спрацьовували, повідомляє Інформатор.
Вантажівка протаранила Toyota, знесла дорожній знак і сітілайт. Після чого скотилася сходами в арку і вилетіла на Хрещатик.
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Фура перекинулась, а цегла розсипалися по вулиці.
Водії отримали незначні травми.
Скотилася по сходах: на Хрещатику перекинулася фура з цеглою / 5 фотографий
Раніше Факти ICTV писали, що у Києві Mercedes протаранив фуру, яка рухалася в колоні. Водій легковика загинув, пасажир госпіталізований.
Фото: Інформатор.
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