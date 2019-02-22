У міській лікарні Євпаторії (Крим) сталася стрілянина. Лікар отримав поранення з травматичного пістолета.

У міській лікарні Євпаторії (Крим) сталася стрілянина. Лікар отримав поранення з травматичного пістолета, пишуть Крим.Реалії.

Попередньо встановлено, що під час нічного чергування в лікарні між двома лікарями стався конфлікт, в ході якого один з них застосував зброю.

Поліція Росії про цей інцидент офіційно не повідомила.

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Місцеві жителі розповіли в соцмережах, що лікар, який стріляв, перебував на робочому місці в стані алкогольного сп’яніння.

За їх словами, черговий лікар вистрілив в упор в груди іншому медику, який привіз пацієнта. Після цього стріляючий відправився до себе в кабінет пити чай.

Нагадаємо, 13 лютого на станції Карапиші Київської області в електропотязі Миронівка-Фастів боєць воєнізованої охорони застосував вогнепальну зброю проти хуліганів.

Фото: dreamstime