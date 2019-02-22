Близько 13.10 у Дніпрі тролейбус №20 з пасажирами ледь не впав з мосту. Водій транспортного засобу втратив свідомість під час руху.
Близько 13.10 у Дніпрі тролейбус № 20 з пасажирами ледь не впав з мосту. Водій транспортного засобу втратив свідомість під час руху, пише Інформатор.
За інформацією видання, тролейбус їхав по проспекту Мануйловскому в бік вулиці Бердянській.
Водій знепритомнів під час заїзду на міст. Безконтрольно транспорт почав котитися вниз з моста. В салоні виникла паніка, так як пасажири не могли зрозуміти, чому водій здає назад.
Читайте: Авто практично розірвало. У ДТП на Тернопільщині загинули 3 людини
Від падіння тролейбус врятували бетонні огорожі.
Кондуктор бачила, що водій без свідомості лежав на кермі, але запанікувала і через це довго не могла відкрити двері в кабіну.
На місце викликали швидку допомогу. Медики почали робити водієві штучну вентиляцію легенів.
Ніхто з пасажирів не постраждав.
Нагадаємо, на Набережному шосе біля мосту Метро в Києві водій Honda Civic втратив свідомість і вилетів на зустрічну смугу.
Фото: Інформатор