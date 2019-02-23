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В українському селі підліток згвалтував шестикласника

В одному з українських сіл 14-річний підліток згвалтував шестикласника.

В українському селі підліток згвалтував шестикласника

Згвалтування підліток знімав на відео, повідомив перший заступник глави Нацполіціі України В’ячеслав Аброськін.

Читайте: Застосував електрошокер і згвалтував: у Києві затримали педофіла

– Жахливий злочин скоїв неповнолітній хлопець. Коли стали розбиратися в причинах, то встановили, що саме таким чином п’ять років тому самого цього хлопця гвалтував його рідний батько, який відбуває покарання в місцях позбавлення волі, – розповів України В’ячеслав Аброськін.

Раніше Факти ICTV писали, що в одному з сіл в Миколаївській області 57-літній чоловік згвалтував 13-літню дівчинку.

Фото: Dreamstime.com

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