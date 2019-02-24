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У Бангладеш намагалися захопити Boeing зі 142 пасажирами

Зловмисник намагався силою пробратися в кабіну пілотів літака Boeing 737.

У Бангладеш намагалися захопити Boeing зі 142 пасажирами

У Бангладеш було здійснено спробу захоплення літака, через що повітряне судно довелося екстрено посадити.

Як повідомляє BBC, чоловік намагався силою пробратися в кабіну пілотів.

На борту Boeing 737 авіакомпанії Biman Bangladesh Airlines перебували 142 пасажири.

Усіх людей вивели з літака після посадки, ніхто не постраждав.

Читайте: Не зачинили двері: у Лондоні літак здійснив екстрену посадку

Зловмисника затримали сили безпеки аеропорту.

Як повідомлялося, в Афінах перенесли рейс МАУ через невідому речовину, яку виявили на борту.

Фото: sidhant

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