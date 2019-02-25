У селі Дерно (Волинська область) сталося зіткнення поїзда з легковим автомобілем.
У селі Дерно (Волинська область) водій автомобіля ЗАЗ 11028 вирішив перетнути залізничний переїзд не зважаючи на заборонний сигнал, у результаті чого транспортний засіб зіткнувся з поїздом, повідомляє прес-служба ГУ НП у Волинській області.
В ДТП постраждав 65-річний водій і троє пасажирів авто. Одного постраждалого довелося госпіталізувати до реанімації.
Поліція встановлює всі обставини події, триває розслідування.
Факт ДТП внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху).
На Волині авто зіткнулося з потягом – четверо постраждалих / 2 фотографии
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До слова, на трасі Київ-Чоп сталася ДТП, в результаті якої постраждала 5-річна дитина.
Фото: прес-служба ГУ НП у Волинській області
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