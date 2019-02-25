У селі Стоянка (Київська область) стався конфлікт, який закінчився стріляниною.

У селі Стоянка (Київська область) між двома водіями стався конфлікт через привітання з 23 лютого, який закінчився стріляниною, повідомляє прес-служба поліції Київської області.

Словесний конфлікт швидко переріс в бійку, під час якої один з чоловіків зробив кілька пострілів в спину іншому.

Після цього стрілець втік на автомобілі у невідомому напрямку. Постраждалого 34-річного чоловіка госпіталізували з вогнепальними пораненнями голови і сліпим пораненням попереку.

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Поліцейським вдалося знайти стрілка. Ним виявився 59-річний житель села Гореничі.

Під час обшуку у будинку чоловіка було знайдено травматичний пістолет та гумові кулі до нього. Оскільки учасник бійки також постраждав, йому викликали швидку допомогу, яка поставила йому діагноз закрита черепно-мозкова травма і забиття голови.

За фактом події порушили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України (Хуліганство).

До слова, в Одесі через зіткнення автомобіля з електроопорою загинули двоє людей.