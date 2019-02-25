У селі Велике Колодно (Львівська область) раптово померла 15-річна школярка.
У селі Велике Колодно (Львівська область) раптово померла 15-річна школярка, пише місцеве видання Львівська Мануфактура Новин.
За інформацією видання, 15-річна Ольга Вашківська прокинулася вранці від сильного головного болю і попросила у батька знеболюючу пігулку. Поки він шукав ліки, дівчинка втратила свідомість.
Батько викликав сільську медсестру, але вона констатувала смерть.
Розтин показав, що у школярки була аневризма головного мозку.
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Відзначається, що дівчинка ніколи не скаржилася на здоров’я. Хвороба ніяк себе не проявляла.
За словами медиків, з такою хворобою можна жити роками, а можна померти за кілька хвилин.
Нагадаємо, 30 грудня на Тернопільщині на новорічному святі раптово померла шестикласниця.
Фото: dreamstime