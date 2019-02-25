У селі Велике Колодно (Львівська область) раптово померла 15-річна школярка.

У селі Велике Колодно (Львівська область) раптово померла 15-річна школярка, пише місцеве видання Львівська Мануфактура Новин.

За інформацією видання, 15-річна Ольга Вашківська прокинулася вранці від сильного головного болю і попросила у батька знеболюючу пігулку. Поки він шукав ліки, дівчинка втратила свідомість.

Батько викликав сільську медсестру, але вона констатувала смерть.

Розтин показав, що у школярки була аневризма головного мозку.

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Відзначається, що дівчинка ніколи не скаржилася на здоров’я. Хвороба ніяк себе не проявляла.

За словами медиків, з такою хворобою можна жити роками, а можна померти за кілька хвилин.

Нагадаємо, 30 грудня на Тернопільщині на новорічному святі раптово померла шестикласниця.

Фото: dreamstime