PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Масштабна ДТП у Канаді: зіткнулися 70 автомобілів

У Канаді через негоду сталася масштабна аварія за участю понад 70 автомобілів.

Масштабна ДТП у Канаді: зіткнулися 70 автомобілів

Аварія сталася на півдні провінції Онтаріо (Канада), повідомляє CTV News.

Внаслідок ДТП кілька людей отримали поранення.

Читайте: В Італії пройшов руйнівний буревій, є загиблі

Серед 70 автомобілів, які зіткнулися, кілька вантажівок і один бензовоз, що призвело до розливу близько 500 літрів дизельного палива.

Причиною масштабної аварії стала погана видимість через сильний снігопад.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У Маямі Tesla заблокувала водія в палаючому після аварії авто – він загинув
У центрі Миколаєва авто на величезній швидкості влетіло в дерево, двоє загиблих
На Волині авто зіткнулося з потягом – четверо постраждалих
Смертельна ДТП в Одесі: авто в’їхало в електроопору
У Києві авто вилетіло на зупинку та протаранило електроопору: загинула людина
Смертельна ДТП на трасі Київ-Чоп, постраждала дитина
Смертельна ДТП в Києві: Mercedes влетів під фуру
У Росії легковик влетів під вантажівку: загинули п’ятеро людей
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка