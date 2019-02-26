У Канаді через негоду сталася масштабна аварія за участю понад 70 автомобілів.

Аварія сталася на півдні провінції Онтаріо (Канада), повідомляє CTV News.

Внаслідок ДТП кілька людей отримали поранення.

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Серед 70 автомобілів, які зіткнулися, кілька вантажівок і один бензовоз, що призвело до розливу близько 500 літрів дизельного палива.

Причиною масштабної аварії стала погана видимість через сильний снігопад.