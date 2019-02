Аварія сталася на півдні провінції Онтаріо (Канада), повідомляє CTV News.

Внаслідок ДТП кілька людей отримали поранення.

Серед 70 автомобілів, які зіткнулися, кілька вантажівок і один бензовоз, що призвело до розливу близько 500 літрів дизельного палива.

Причиною масштабної аварії стала погана видимість через сильний снігопад.

Vehicles have all been removed from #Hwy400 SB south of Mapleview Drive. Highway remains closed for plowing and road repairs.

Updates to follow #Barrie#PileUp#WinterStorm#WhiteOutpic.twitter.com/fqOunoH7MX

— Sgt Kerry Schmidt (@OPP_HSD) 25 февраля 2019 г.