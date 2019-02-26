У Канаді через негоду сталася масштабна аварія за участю понад 70 автомобілів.
Аварія сталася на півдні провінції Онтаріо (Канада), повідомляє CTV News.
Внаслідок ДТП кілька людей отримали поранення.
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Серед 70 автомобілів, які зіткнулися, кілька вантажівок і один бензовоз, що призвело до розливу близько 500 літрів дизельного палива.
Причиною масштабної аварії стала погана видимість через сильний снігопад.
Vehicles have all been removed from #Hwy400 SB south of Mapleview Drive. Highway remains closed for plowing and road repairs.
Updates to follow #Barrie#PileUp#WinterStorm#WhiteOutpic.twitter.com/fqOunoH7MX
— Sgt Kerry Schmidt (@OPP_HSD) 25 февраля 2019 г.
Раніше Факти ICTV писали, що у Миколаєві автомобіль Peugeot виїхав за межі проїжджої частини і врізався в дерево.
Фото: Sgt Kerry Schmidt