PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / Скарбника Ватикану визнали винним у зґвалтуванні 13-річних хлопчиків/

Скарбника Ватикану визнали винним у зґвалтуванні 13-річних хлопчиків

Суд Мельбурна визнав скарбника Ватикану Джорджа Пелла винним у зґвалтуванні двох 13-річних хлопчиків.

Суд

Суд Мельбурна виніс рішення у справі скарбника Ватикану Джорджа Пелла і визнав його винним в скоєнні сексуального насильства над двома 13-річними хлопчиками, повідомляє The Guardian.

Суд дійшов висновку, що 22 роки тому Пелл, який знаходився на третьому місці в ієрархії Католицької церкви, зґвалтував двох хлопчиків з Австралії.

Свої злочини священнослужитель здійснював в соборі Святого Патрика, де служив архієпископом. У 2014 році одна з жертв педофіла загинула.

Читайте: Розбещувала двох дітей: в Британії засудили жінку-педофіла

Кардинал не визнає свою провину у зґвалтуванні дітей. За кожен з п’яти відомих випадків сексуального насильства йому загрожує до 10 років в’язниці. Це означає, що священик може отримати до 50 років позбавлення волі.

До слова, в Колумбії до 60 років ув’язнення засудили чоловіка, який зґвалтував 276 дітей.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Суд заарештував екс-главу Генштабу ЗСУ Заману
Окружний суд заборонив НАБУ розслідувати справу щодо депутата Ради Гєллєра
Я більше ніколи не сяду за кермо: останнє слово Зайцевої на суді
Суд РФ відмовився звільняти іще вісьмох українських моряків
Булінг: суд виніс перше в Україні рішення
Російський суд залишив іще чотирьох українських моряків під вартою
Супрун не поновили на посаді. Суд взяв паузу
Мосійчук заблокував Супрун: якщо суд прийняв таке рішення, то мабуть підстави є
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка