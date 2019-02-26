Суд Мельбурна визнав скарбника Ватикану Джорджа Пелла винним у зґвалтуванні двох 13-річних хлопчиків.

Суд Мельбурна виніс рішення у справі скарбника Ватикану Джорджа Пелла і визнав його винним в скоєнні сексуального насильства над двома 13-річними хлопчиками, повідомляє The Guardian.

Суд дійшов висновку, що 22 роки тому Пелл, який знаходився на третьому місці в ієрархії Католицької церкви, зґвалтував двох хлопчиків з Австралії.

Свої злочини священнослужитель здійснював в соборі Святого Патрика, де служив архієпископом. У 2014 році одна з жертв педофіла загинула.

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Кардинал не визнає свою провину у зґвалтуванні дітей. За кожен з п’яти відомих випадків сексуального насильства йому загрожує до 10 років в’язниці. Це означає, що священик може отримати до 50 років позбавлення волі.

До слова, в Колумбії до 60 років ув’язнення засудили чоловіка, який зґвалтував 276 дітей.