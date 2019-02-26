У Маямі (США) електромобіль Tesla врізався в дерево, після чого сталося загоряння транспортного засобу.
У Маямі (США) водій Tesla загинув після того, як авто врізалося в дерево і загорілося, повідомляє Futurism.
Водій не встиг покинути палаюче авто, через можливу несправність дверних ручок.
Спроби витягти водія з електромобіля виявилися безуспішними, оскільки дверні ручки не піддавалися, а подушки безпеки не здувалися.
Через це свідки ДТП не змогли витягти чоловіка й через вікно автомобіля.
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Наразі правоохоронці називають основною причиною аварії високу швидкість.
До слова, у Миколаєві автомобіль на великій швидкості з’їхав з дороги і врізався в дерево.
Фото:
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