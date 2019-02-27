Міжнародний аеропорт Київ сьогодні вдень отримав анонімне повідомлення про замінування. Небезпечних предметів не знайшли.

Аеропорт Київ відновив роботу після перевірки о 16.30.

Вибухотехніки не знайшли небезпечних предметів, тому реєстрацію на рейси поновили.

Повідомлення про мінування надійшло близько 14.55 на електронну пошту

Пасажирів евакуюювали з терміналів. Вибухотехніки, кінологи та слідчо-оперативна група обстежили приміщення аеропорту та прилеглу територію.

Нагадаємо, 18 лютого у Києві через анонімні дзвінки про замінування закрили шість станцій метро: Хрещатик, Майдан Незалежності, Золоті Ворота, Театральна, Площа Льва Толстого та Палац Спорту. Через дві години після перевірок всі станції запрацювали у штатному режимі.

А 29 січня було повідомлення про замінування київського вокзалу.

Фото: Аеропорт Київ