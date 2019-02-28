Через вибух авто в Києві водій зазнав тілесні ушкодження, але від госпіталізації відмовився.

В Оболонському районі Києва вибухнув автомобіль Audi, що стояв біля будинку за адресою проспект Героїв Сталінграда, 28.

Як повідомляє поліція, вибух зачепив водія – у нього незначні тілесні ушкодження. Після огляду лікарями чоловік від госпіталізації відмовився.

Також через вибух постраждав інший автомобіль, який було припарковано поруч.













Підозра на замах: у Києві вибухнуло авто з водієм / 3 фотографии

За версією, яку опублікував Київ оперативний, невідомий підкинув в автомобіль гранату.

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Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за фактом замаху на вбивство.

Нагадаємо, у Харкові скоєно замах на заступника гендиректора Харківобленерго Дмитра Ісаєва.