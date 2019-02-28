Проливні дощі на півночі американського штату Каліфорнія спровокували повінь на місцевих річках.
Найскладніша ситуація в окрузі Сонома, де через річку Російську (Russian River), що вийшла з берегів, довелося евакуювати жителів 25 населених пунктів, повідомляє телеканал CBS San Francisco.
У деяких містах будинки затопило по дахи, евакуйовані чотири тисячі осіб.
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В округах Сонома, Марін і Напа порушено автомобільне сполучення через зсуви.
Про жертви не повідомляється, є поки один потерпілий з гіпотермією.
Місцеві жителі кажуть, що за 30 років не бачили такої сильної повені.
Scenes for #Guernville and #RussianRiver flooding, Wednesday morning. @NorthBayNews @NWSBayArea #flooding #castorm #cawx #AtmosphericRiver pic.twitter.com/gF7DVx0Lz4
— Kent Porter (@kentphotos) 27 февраля 2019 г.
A weather station in Venado, in the hills between Guerneville and Healdsburg, recorded nearly two feet of rain during the #AtmosphericRiver storm that pummeled #SonomaCounty this week. Result? Flooding on the #RussianRiver in Guerneville. @NorthBayNews @NWSBayArea #flooding #cawx pic.twitter.com/GL7gjKIg0q
— Kent Porter (@kentphotos) 28 февраля 2019 г.
#Guerneville #flood on Wednesday. Rescues, kayaks and good samaritan’s https://t.co/n9OeQBD7lL @NorthBayNews @NWSBayArea #cawx #castorm #AtmosphericRiver pic.twitter.com/PrNXhHpi70
— Kent Porter (@kentphotos) 28 февраля 2019 г.
До слова, наприкінці жовтня російське місто Туапсе “пішло під воду”після сильної зливи. Через повінь місцева влада запровадила режим НС, були евакуйовані жителі.
Фото: Kent Porter