Найскладніша ситуація в окрузі Сонома, де через річку Російську (Russian River), що вийшла з берегів, довелося евакуювати жителів 25 населених пунктів, повідомляє телеканал CBS San Francisco.

У деяких містах будинки затопило по дахи, евакуйовані чотири тисячі осіб.

В округах Сонома, Марін і Напа порушено автомобільне сполучення через зсуви.

Про жертви не повідомляється, є поки один потерпілий з гіпотермією.

Місцеві жителі кажуть, що за 30 років не бачили такої сильної повені.

A weather station in Venado, in the hills between Guerneville and Healdsburg, recorded nearly two feet of rain during the #AtmosphericRiver storm that pummeled #SonomaCounty this week. Result? Flooding on the #RussianRiver in Guerneville. @NorthBayNews @NWSBayArea #flooding #cawx pic.twitter.com/GL7gjKIg0q

— Kent Porter (@kentphotos) 28 февраля 2019 г.