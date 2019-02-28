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Потоп у Каліфорнії: річки вийшли з берегів, евакуйовані тисячі жителів

Проливні дощі на півночі американського штату Каліфорнія спровокували повінь на місцевих річках.

Потоп у Каліфорнії

Найскладніша ситуація в окрузі Сонома, де через річку Російську (Russian River), що вийшла з берегів, довелося евакуювати жителів 25 населених пунктів, повідомляє телеканал CBS San Francisco.

У деяких містах будинки затопило по дахи, евакуйовані чотири тисячі осіб.

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В округах Сонома, Марін і Напа порушено автомобільне сполучення через зсуви.

Про жертви не повідомляється, є поки один потерпілий з гіпотермією.

Місцеві жителі кажуть, що за 30 років не бачили такої сильної повені.

 

 

До слова, наприкінці жовтня російське місто Туапсе “пішло під воду”після сильної зливи. Через повінь місцева влада запровадила режим НС, були евакуйовані жителі.

Фото: Kent Porter

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