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Сильна кровотеча і шок: в Одесі через помилку лікаря померла жінка

В Одесі 36-річна пацієнтка померла через халатність лікаря після операції з видалення грижі диска.

Лікарня

В Одесі нейрохірург припустився фатальної помилки при видаленні грижі диска через що пацієнтка померла.

Як з’ясувалося він пошкодив пацієнтці кровоносні судини. За даними слідства, це призвело до масивної кровотечі і геморагічного шоку.

Про це повідомляється на сайті прокуратури області.

Прокуратура Одеської місцевої прокуратури № 2 вже повідомила лікарю про підозру у злочині. Правоохоронні органи підозрюють його у неналежному виконанні лікарських обов’язків.

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До речі, у 9-й міській лікарні Запоріжжя припинили приймати пацієнтів на операції через відсутність знеболювального, яке нібито не встигли вчасно закупити. Зірвалися навіть планові операції.

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