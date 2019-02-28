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У Броварах озброєні рецидивісти пограбували чоловіка в ліфті

У Броварах двоє рецидивістів обікрали в ліфті чоловіка, погрожуючи ножем.

ограбление в лифте

У Броварах двоє рецидивістів обікрали в ліфті чоловіка, погрожуючи ножем, повідомляє прес-служба прокуратури Київської області в Facebook.

Неодноразово судимі місцеві жителі зайшли в ліфт з чоловіком в одному з житлових будинків. Погрожуючи ножем, вони відібрали у потерпілого понад 2 тис. грн.

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Зловмисникам загрожує до 10 років в’язниці.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 187 КК України (напад з метою заволодіння чужим майном з погрозою застосування насильства, небезпечного для життя чи здоров’я особи, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Нещодавно у Дніпрі троє невідомих напали на чоловіка біля під’їзду будинку, викравши у нього сумку з $100 тис.

Фото: dreamstime

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