У Броварах двоє рецидивістів обікрали в ліфті чоловіка, погрожуючи ножем.

У Броварах двоє рецидивістів обікрали в ліфті чоловіка, погрожуючи ножем, повідомляє прес-служба прокуратури Київської області в Facebook.

Неодноразово судимі місцеві жителі зайшли в ліфт з чоловіком в одному з житлових будинків. Погрожуючи ножем, вони відібрали у потерпілого понад 2 тис. грн.

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Зловмисникам загрожує до 10 років в’язниці.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 187 КК України (напад з метою заволодіння чужим майном з погрозою застосування насильства, небезпечного для життя чи здоров’я особи, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Нещодавно у Дніпрі троє невідомих напали на чоловіка біля під’їзду будинку, викравши у нього сумку з $100 тис.

Фото: dreamstime