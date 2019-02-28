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Факти / Надзвичайні події

У Дніпрі шестеро школярів отруїлися іграшками

У Дніпрі шестеро учнів четвертого класу отруїлися саморобними іграшками.

самодельные игрушки

У Дніпрі шестеро учнів четвертого класу отруїлися саморобними іграшками, повідомили в прес-службі поліції Дніпропетровської області.

За даними відомства, ймовірно, діти отруїлися саморобними “лизунами”.

Поліція проводить перевірку.

ЧитайтеУ Львові від отруєння чадним газом загинула сім’я

Матеріали за фактом отруєння внесені до Журналу єдиного обліку.

У поліції попередили батьків, що в мережі викладено багато варіантів виготовлення саморобних іграшок, до складу яких входять небезпечні інгредієнти.

Раніше Факти ICTV писали про масове отруєння дітей у дитсадку на Хмельниччині.

Фото: svoimirukamy

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