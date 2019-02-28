У Києві біля будинку на вулиці Миропільській, 25 сьогодні вранці виявили труп бійця Нацгвардії, який жив на четвертому поверсі 16-поверхівки.

Однак у поліції сумніваються, що 21-річний хлопець випав саме з четвертого поверху – через сильну деформацію тіла загиблого, повідомляє Інформатор.

У хлопця документи були при собі. За ними встановили, що він рядовий Нацгвардії 1998 року народження.

На місце трагедії приїхали мати і дружина загиблого.

За її словами, вони 9 лютого тільки одружилися, жодних проблем не було і при причин для самогубства.

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Нещодавно у Києві з вікна на шостому поверсі десятиповерхового будинку випав 12-річний хлопчик. На щастя, дитина жива.

Фото: Информатор