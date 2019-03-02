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Автобус з українцями потрапив у ДТП під Москвою, четверо постраждалих

Під Москвою автобус з українцями потрапив у ДТП.

Автобус з українцями потрапив у ДТП під Москвою, четверо постраждалих

Під Москвою автобус з українцями потрапив у ДТП, повідомляє Департамент консульської служби МЗС України в Twitter.

Відзначається, що постраждалі госпіталізовані і загрози їхньому життю немає.

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– Забезпечується консульський супровід надання постраждалим необхідної допомоги”, – йдеться в повідомленні.

За інформацією російських ЗМІ, в селищі Курилово в Новій Москві автобус зіткнувся з легковою машиною.

У правоохоронних органах розповіли, що автобус перевозив робітників-вахтовиків з України.

Нагадаємо, в Києві легковик Audi на великій швидкості вилетіла на зупинку громадського транспорту.

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