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На Херсонщині однокласниці на уроці зламали дівчинці ногу

У Херсонській області від булінгу постраждала 5-класниця, яку на уроці фізкультури побили однокласниці.

На Херсонщині однокласниці на уроці зламали дівчинці ногу

У дівчинки – перелом ноги. Директор школи впевнена, що це не булінг, а нещасний випадок, повідомляють Надзвичайні новини.

Зі слів школярки, однокласниці почали махати руками, і їй довелося відбиватися, бо ніхто не заступився.

Дитину так побили, що у кістці тріщина. Мама школярки каже, що це не вперше її донька повертається зі школи з якимись травмами.

Класний керівник нині на лікарняному, але в телефонній розмові зізналася, що її учні дійсно часто не знаходять спільної мови.

Більш того, вона бачила цькування – діти в класі справді жорстокі, самій часто доводилося зупиняти такі конфлікти.

Мама Олі написала заяву до поліції. Тепер уже правоохоронці мають визначити, чи заслуговують підлітки на покарання.

Читайте: Булінг: що робити батькам і дітям

Нагадаємо, що закон про введення адміністративної відповідальності за булінг у навчальних закладах вступив у силу. Ним вводиться нові штрафи за цькування однолітків у школах.

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