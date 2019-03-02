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Вдарив за непослух: під Харковом батько ненароком вбив семирічного сина

У селищі Шевченкове Харківської області батько ненароком вбив семирічного сина.

під Харковом батько ненароком вбив семирічного сина

Загиблий хлопчик мешкав разом з 28-річною матір’ю, 35-річним батьком та восьмирічною сестрою, повідомляє обласна поліція.

Родина перебуває на обліку у службі в справах сім’ї та молоді, а батько раніше був умовно засуджений на нанесення тяжких тілесних ушкоджень своїй донці.

Порушено справу за п. 2, ч. 2, ст. 115 – Умисне вбивство. Тепер чоловікові загрожує довічне.

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Слідством встановлено, що дитину можна було врятувати, якби батьки вчасно звернулися до медиків.

Хлопчик помер 1 березня, а смертельний удар від батька він отримав ще 24 лютого.

– Діти не слухались. Батько накричав на сина, а потім розсердився та вдарив рукою по потилиці. Від удару хлопець впав та вдарився головою об залізну стійку ліжка, – йдеться у повідомленні.

Всі ці дні дитина скаржилася на головний біль, а 1 березня хлопчик почав задихатись та втратив свідомість. Тільки після цього йому викликали швидку, але було вже запізно.

До слова, у Києві дитині розбили голову апельсином, який викинули з вікна.

Фото: hk.npu.gov.ua

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