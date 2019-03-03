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Масові ДТП у Москві: через сніг та ожеледицю зіткнулися близько 40 авто

У Москві (Росія) на МКАД через завірюху й ожеледицю зіткнулися близько 40 автомобілів.

Масові ДТП у Москві: через сніг та ожеледицю зіткнулися близько 40 авто

Зіткнення майже 40 автомобілів сталося на заході Москви, повідомляє видання Главное.

За словами джерела видання, як мінімум дві людини звернулися за медичною допомогою.

Читайте: Смертельна ДТП у Китаї: зіткнулися 26 авто

Причиною масового ДТП називають заметіль та ожеледь.

Раніше Факти ICTV писали, що під Москвою автобус з українцями потрапив у ДТП.

Фото: скріншоз з відео

Відео: МОСРЕГ

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