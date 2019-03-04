Киянка, яка залишила свою новонароджену доньку у покинутому будинку, працює кухарем у дитячому саду.

Жінка, яка кинула свою новонароджену доньку, працює кухарем в одному з дитсадків у Голосіївському районі столиці.

Про це повідомляє УНН з посиланням на правоохоронні органи.

Швидше за все горе-матір народила дочку у гуртожитку, в якому проживає. Вона стверджує, що дитина народилася мертвою. Щоб з’ясувати чи так це, тіло немовляти направили на судово-медичну експертизу.

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До речі, під Тернополем у річці знайшли зниклого у неділю, 3 березня, чотирирічного хлопчика.