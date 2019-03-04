У Києві на Чоколівському бульварі п’ятеро іноземців на BMW протаранили стовп. Внаслідок ДТП постраждали чотири людини.
В автомобілі між водієм і пасажирами стався конфлікт, повідомляє Інформатор.
Внаслідок чого водій вийшов з авто і пішов пішки. Його місце зайняв один з пасажирів, але через кілька десятків метрів чоловік не впорався з керуванням і влетів у ліхтарний стовп.
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Внаслідок аварії постраждали чотири людини в салоні BMW. Одного з них у важкому стані із закритою черепно-мозковою травмою та травмою грудної клітини госпіталізували. Деталі й винуватця ДТП встановить слідство.
У Києві автомобіль з 5 іноземцями протаранив стовп / 4 фотографии
Раніше Факти ICTV писали, що у Броварах поліцейський збив на смерть чоловіка, який переходив пішохідний перехід і втік з місця події.
Фото: Інформатор
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