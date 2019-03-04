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У Тернополі зниклого чотирирічного хлопчика знайшли у річці

Під Тернополем у річці знайшли зниклого у неділю, 3 березня, чотирирічного хлопчика.

Річка

Дитину дістали з річки у селі Смиківці Тернопільського району, повідомляє обласна поліція.

Хлопчик був без свідомості. Реанімаційні заходи не допомогли повернути дитину до життя.

Інші обставини трагедії не повідомляються.

У Біляївському районі Одеської області 11-місячний хлопчик потонув у каструлі з водою, коли залишився без нагляду.

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До слова, влітку в Одеської області 11-місячний хлопчик потонув у каструлі з водою, коли залишився без нагляду.

Фото: ДСНС

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