Під Тернополем у річці знайшли зниклого у неділю, 3 березня, чотирирічного хлопчика.

Дитину дістали з річки у селі Смиківці Тернопільського району, повідомляє обласна поліція.

Хлопчик був без свідомості. Реанімаційні заходи не допомогли повернути дитину до життя.

Інші обставини трагедії не повідомляються.

У Біляївському районі Одеської області 11-місячний хлопчик потонув у каструлі з водою, коли залишився без нагляду.

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До слова, влітку в Одеської області 11-місячний хлопчик потонув у каструлі з водою, коли залишився без нагляду.

Фото: ДСНС