У Вінниці ворожка під приводом “зняття порчі” вкрала у жінки 5 мільйонів гривень.

51-річна жінка за допомогою шахрайства заволоділа коштами та ювелірними прикрасами на суму 5 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області.

Ворожка обвела навколо пальця 38-річну жительку Вінниці під приводом зняття з її родини порчі.

Вінницька прокуратура направила до суду обвинувальний акт за фактом шахрайства. Аферистці загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі.

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До речі, у селі Струмок Одеської області троє невідомих в масках проникли в будинок місцевого фермера, побили його і вкрали $30 тис.