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Біля вокзалу у Києві знайшли людські кістки

Поблизу Дарницького вокзалу в Києві комунальники знайшли в землі людські кістки.

кости в киеве

Поблизу Дарницького вокзалу в Києві комунальники знайшли в землі людські кістки, пише Інформатор.

Працівники Київзеленбуду розповіли, що під час прибирання території помітили в землі предмети, схожі на кістки.

На місце викликали поліцію.

За висновком експертів, кістки дійсно належать людині, але визначити стать і вік можна буде лише після експертизи.

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Поруч з місцем, де виявили кістки, із землі дістали інші останки тіла. Правоохоронці передали все на експертизу.

Деталі інциденту з’ясовуються.

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Біля вокзалу у Києві знайшли людські кістки / 6 фотографий

Нагадаємо, близько 12.10 у Києві на вул. Флоренції, 9  невідомий чоловік здійснив кілька пострілів у чоловіка в авто.

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