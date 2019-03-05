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“Заробляли” на водіях: у Києві двох патрульних спіймали на хабарі

Двох співробітників Патрульної поліції Києва затримали при отриманні хабара.

У Києві двох патрульних спіймали на хабарі

Гроші поліцейські вимагали з водіїв за непритягнення їх до адміністративної відповідальності, повідомляє Департамент внутрішньої безпеки НПУ.

26-річний старший лейтенант та 25-річний лейтенант поліції “заробляли” на водіях регулярно.

ДВБ задокументував факт отримання напарниками 3,8 тис. та 9,9 тис. грн.

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Прокуратура відкрила кримінальне провадження за ч.3 ст.368 ККУ за фактом вимагання та отримання неправомірної вигоди окремими співробітниками Управління патрульної поліції у місті Києві.

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“Заробляли” на водіях: у Києві двох патрульних спіймали на хабарі / 3 фотографии

До слова, у Дніпропетровській області затримали підполковника, який вимагав хабар у розмірі $7 тис.

Фото: Департамент внутрішньої безпеки НПУ

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