Двох співробітників Патрульної поліції Києва затримали при отриманні хабара.
Гроші поліцейські вимагали з водіїв за непритягнення їх до адміністративної відповідальності, повідомляє Департамент внутрішньої безпеки НПУ.
26-річний старший лейтенант та 25-річний лейтенант поліції “заробляли” на водіях регулярно.
ДВБ задокументував факт отримання напарниками 3,8 тис. та 9,9 тис. грн.
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Прокуратура відкрила кримінальне провадження за ч.3 ст.368 ККУ за фактом вимагання та отримання неправомірної вигоди окремими співробітниками Управління патрульної поліції у місті Києві.
“Заробляли” на водіях: у Києві двох патрульних спіймали на хабарі / 3 фотографии
До слова, у Дніпропетровській області затримали підполковника, який вимагав хабар у розмірі $7 тис.
Фото: Департамент внутрішньої безпеки НПУ
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