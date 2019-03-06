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В Києві зійшов з рейок новий трамвай

На Борщагівці навпроти Ашану зійшов з рейок новий трамвай.

В Києві зійшов з рейок новий трамвай

В Києві на Борщагівці новий швидкісний трамвай під час руху зійшов з рейок. Аварія сталася навпроти Ашану.

Про це повідомляє Київ Оперативний.

Причина аварії наразі невідома.

Читайте: Зламався посеред дороги: в Одесі пасажири “грілися”, штовхаючи трамвай

На місці працюють рятувальники. Інформація про постраждалих пасажирів уточнюється.

Раніше Факти ICTV писали про те, що у Дніпрі вантажівка врізалась в трамвай.

Фото: Київ Оперативний

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