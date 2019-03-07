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У Києві автомобіль зніс зупинку і перекинувся

У Києві автомобіль з’їхав з дороги і врізався в зупинку громадського транспорту.

ДТП

У Києві на перетині проспекту Науки і вулиці Ракетної сталася ДТП, у результаті якої автомобіль зіткнувся з зупинкою і перекинувся, повідомляє Інформатор.

Audi виїхав на тротуар після зіткнення з автомобілем Chevrolet.

У результаті ДТП потерпілих немає.

Водій Audi розповів, що аварія сталася через те, що Chevrolet порушив правила дорожнього руху і виїхав на вулицю Ракетну.

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Audi не вдалося уникнути зіткнення, через що його надалі занесло в зупинку громадського транспорту.

Патрульні поліцейські з’ясовують подробиці ДТП і спілкуються зі свідками.

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У Києві автомобіль зніс зупинку і перекинувся / 3 фотографии

До слова, у Києві на Північному мосту водій Skoda не впорався з керуванням і влетів у відбійник.

Фото: Інформатор

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