У Києві автомобіль з’їхав з дороги і врізався в зупинку громадського транспорту.
У Києві на перетині проспекту Науки і вулиці Ракетної сталася ДТП, у результаті якої автомобіль зіткнувся з зупинкою і перекинувся, повідомляє Інформатор.
Audi виїхав на тротуар після зіткнення з автомобілем Chevrolet.
У результаті ДТП потерпілих немає.
Водій Audi розповів, що аварія сталася через те, що Chevrolet порушив правила дорожнього руху і виїхав на вулицю Ракетну.
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Audi не вдалося уникнути зіткнення, через що його надалі занесло в зупинку громадського транспорту.
Патрульні поліцейські з’ясовують подробиці ДТП і спілкуються зі свідками.
У Києві автомобіль зніс зупинку і перекинувся / 3 фотографии
До слова, у Києві на Північному мосту водій Skoda не впорався з керуванням і влетів у відбійник.
Фото: Інформатор
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