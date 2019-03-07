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Факти / Надзвичайні події

Заклали гранату під автобус: в Індії підірвали зупинку з людьми

В Індії у штаті Джамму і Кашмір підірвали автобусну зупинку, внаслідок чого поранено 18 осіб.

Заклали гранату під автобус: в Індії підірвали зупинку з людьми

Вибух пролунав у центрі міста Джамму. Відомо, що вибуховий пристрій заклали під автобус. Пізніше з’ясувалося, що це була граната.

Про це повідомляє Hindustantimes.

Всі постраждалі доставлені до лікарні. Поліція оточила район і з’ясовує причини події.

Читайте: Індія і Пакистан на межі війни: що відбувається

До речі, 5 березня в аеропортах Хітроу і Лондон-сіті, а також на залізничній станції Ватерлоо у Лондоні поліцією були знайдені вибухівки.

Фото: кαυѕнαℓєη∂яα мιѕняα

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